Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylem planlarında bilim adamları tarafından çalışılan türlerin mevcut durumunun, tehditler ve azalma sebeplerinin ortaya konulduğunu ifade eden Taş “Bunlar belirlendikten sonra bütün ilgi gruplarının katılımı ile türün varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenler tespit edilerek 5 yıllık faaliyet planları oluşturuluyor” dedi. 2019’a kadar 100 tür için eylem planı hazırlanmasının hedeflendiğini ifade eden Taş “Çeşitli şehirlerden çok sayıda tür; ulusal çapta ise Turna gibi pek çok tür için koruma eylem planı yapılırken Giresun’da da İtdolanbacı istilacı türü için mücadele eylem planı hazırlandı. Bu yıl çalışma yapılacak türler arasında Gümüşhane’de Allıgelin, Şanlıurfa’da Kelaynak, Çanakkale Truva kardeleni, Yozgat’ta Peygamber Çiçeği yer alıyor” dedi.