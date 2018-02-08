Eylem planlarında bilim adamları tarafından çalışılan türlerin mevcut durumunun, tehditler ve azalma sebeplerinin ortaya konulduğunu ifade eden Taş “Bunlar belirlendikten sonra bütün ilgi gruplarının katılımı ile türün varlığını sürdürebilmesi için yapılması gerekenler tespit edilerek 5 yıllık faaliyet planları oluşturuluyor” dedi. 2019’a kadar 100 tür için eylem planı hazırlanmasının hedeflendiğini ifade eden Taş “Çeşitli şehirlerden çok sayıda tür; ulusal çapta ise Turna gibi pek çok tür için koruma eylem planı yapılırken Giresun’da da İtdolanbacı istilacı türü için mücadele eylem planı hazırlandı. Bu yıl çalışma yapılacak türler arasında Gümüşhane’de Allıgelin, Şanlıurfa’da Kelaynak, Çanakkale Truva kardeleni, Yozgat’ta Peygamber Çiçeği yer alıyor” dedi.
Nesli tükenen 20 canlı türüne özel koruma
08.02.2018 - 02:39 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, nesli tükenme tehlikesi bulunan 20 canlı türü için bu yıl yeni eylem planları hazırlanacağını bildirdi.
Etiketler : kelaynak,nesli tükenen kuşlar,
542117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542117.aspx
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