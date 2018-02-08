Adana'da bir evde sobaya atılarak imha edilmeye çalışılan 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Bir evde arama yapan ekipler, sobada yakılarak imha edilmeye çalışıldığını belirledikleri 232 pakette 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda, çoğu aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.
Sobadan sentetik uyuşturucu çıktı
08.02.2018 - 09:12 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir evde sobaya atılarak imha edilmeye çalışılan 220 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 8 kişi gözaltına alındı
Etiketler : adana,haberler,operasyon,uyuşturucu,
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