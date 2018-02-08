Evka-4 Mahallesi 1025/1 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Hayrettin Elek'in dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, dün akşam saatlerinde polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği dairede Elek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü saptanan Hayrettin Elek'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu
08.02.2018 - 09:21 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bornova ilçesinde Hayrettin Elek (69), yalnız yaşadığı dairesinde ölü bulundu.
Etiketler : izmir,bornova,haberler,ölü bulundu,
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