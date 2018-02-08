Manisa'da, jandarma denetimi sırasında alkollü olduğu  belirlenen okul servisi sürücüsünün ehliyetine el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında 30 servis  aracını denetledi. Kontroller sırasında bir servis şoförünün alkollü olduğu belirlendi.  Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Servis aracında bulunan öğrenciler jandarma ekiplerince okula  bırakılırken, araç otoparka çekildi. Ayrıca, 5 servis aracına da okul servis yönetmeliğine uyulmadığı  gerekçesiyle toplam bin 707 lira para cezası uygulandı.