Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, 4 ilçede 4 Şubat'ta başlatılan "Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu"nun dün saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi. Operasyon kapsamında PKK'lı teröristlerce kullanılan biri Hazro ilçesinin Çitlibahçe köyü, biri Lice ilçesinin Dolunay köyü, biri de Hani ilçesinin Çağıl köyü sınırları içerisinde olmak üzere 3 sığınak ile Hani ilçesi Mazılı köyü sınırları içerisinde de doğal mağara tespit edilerek tahrip edildiği belirtilen açıklamada, sığınak, doğal mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde tabanca, tabanca bakım spreyi, 3 bin metre uzunluğunda sarılı bakır kablo, bin 120 metre elektrik kablosu, flash bellek, el feneri, 48 büyük pil, 40 kalem pil, 2 pil bloku, 8 büyük tüp, 8 küçük tüp, ocak, 2 tüp başlığı, 8 izole bant, şemsiye, 50 inşaat çivisi, 20 metre çamaşır ipi ve çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Yol kontrolleri ile adli aramalarda bin 439 kişi ve 422 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) ile kimlik bilgilerinin sorgulandığı ifade edilen açıklamada, operasyon bölgesindeki 35 konut ve eklentisinde yapılan aramada 19 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı, yakalanan bir şüphelinin sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bilgisi verildi.

- "644 bin kişinin uyuşturucudan zehirlenmesine engel olundu"



Açıklamada, narko-terörle mücadele kapsamında söz konusu 4 ilçede yapılan aramalarda 2 ton 362 kilo 900 gram toz ve 640 kilo 5 gram kubar olmak üzere toplam 3 ton 2 kilo 905 gram esrar ele geçirildiği, savcılığının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucunun muhafaza altına alındığı bildirildi.

Ele geçirilen esrarın günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında bir günde 644 bin 62 bireyin uyuşturucudan zehirlenmesine engel olunduğuna işaret edilen açıklamada, operasyonda, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile görev yapan Lice ilçesi Oyuklu köyünde güvenlik korucusu Ömer Tumaç'ın, 7 Şubat'ta ilçenin Yalaza köyü sınırları içerisinde Heydotaş tepesi bölgesinde kendine ait silahın kazara ateş alması sonucu yaralandığı, helikopterle sevk edildiği Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.