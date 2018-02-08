Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta özellikle geceleri sıcaklığın sıfırın altına düşmesi ile birçok göl ve gölet dondu. Son asrın en sıcak kışının yaşandığı Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda göl ve göletlerde buz kalınlığı 50-70 santimetre olurken bu yıl ise buz kalınlığı 10-15 santimetre arasında kaldı. Buzun inceliği ise donan göllerin üzerinde yürüyenler için tehlike oluşturuyor. Devlet Su İşleri yetkilileri, buz kırılması risklerine karşı olası kazaların önlenmesi için göl kenarlarına uyarı levhaları astı. Uyarı levhalarında, çamura saplanma ve buz kırılması riskine karşı göle motorlu araçlarla girilmesinin de yasak olduğu belirtildi.

Uyarılara rağmen donan buzun kenarında top oynayan gençler, donan göl üzerinde korkmadan top oynadıklarını, tehlikeli olmadığını belirterek donan göl üzerinde vakit geçirmenin kendileri için eğlenceli olduğunu ifade ettiler.