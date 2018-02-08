Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde bulutlu ve kapalı bir havaya sahip olduğumuz bu günlerde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Son yapılan değerlendirmelere göre bugün yurt geneli ve İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 15

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Az bulutlu 15