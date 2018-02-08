Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-İstanbul karayolu Manisa Fuar Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Akhisar yönüne seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 45 M 2573 plakalı otomobil, Akhisar istikametinden gelerek sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan Manisa Fuar Merkezi yönüne dönmek isteyen İ.A. yönetimindeki 45 J 1871 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel yolcu minibüsü yoldaki sinyalizasyon direğine çarparken, otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlerken, 2’si otomobil 1’i minibüste olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan minibüs sürücüsü İ.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan R.Ç.'yi ambulansla Manisa Devlet Hastanesine sevk ederken, otomobil sürücüsü S.A. Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan R.Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü İ.A. ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü S.A.'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından trafiğe bir süreliğine kapatılan yol kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.