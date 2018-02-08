Sabri Gül'ün (37) kullandığı 06 LYL 96 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Mevlide (38), Rukiye (7), Sümeyye (4), Amine (4) ve Abdulkadir Gül (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.