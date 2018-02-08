Sabri Gül'ün (37) kullandığı 06 LYL 96 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Mevlide (38), Rukiye (7), Sümeyye (4), Amine (4) ve Abdulkadir Gül (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da araba şarampole yuvarlandı, 6 kişi yaralandı
08.02.2018 - 14:52 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Etiketler : çorum,kaza,yaralı,haberler,
542270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542270.aspx
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