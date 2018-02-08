Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Öğle saatlerinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, poşet ve çantalar ile korunmaya çalıştı. Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşların kullandıkları yöntemler renkli görüntüler oluştururken, yağış nedeniyle trafikte olan sürücülerde zor anlar yaşadı.