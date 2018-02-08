Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baharın müjdecisi olarak bilinen ve genelde Mart veya Nisan aylarında açan çiğdemler, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle erken açtı. Erken açan çiğdem çiçeklerini toplayan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Baharın habercisi çiğdem çiçeklerinin bu sene Şubat’ta açtığını söyleyen Arif Yaşar, "Çiğdemler normalde Mart sonu veya Nisanda çiçek açması gerekirdi. Havalar erken ısındı ve iklimler değişti. Şu zamanda çiğdem çıkıyor" dedi. Serdar Kayaalp ise "Tabi geçen yıl bu zamanlar kar tipi vardı. Bu sene çiğdem topluyoruz. Çok şaşırdık" şeklinde konuştu.

Nevzat Şahiner ise "Bu mevsimde bu çiçeğin açması normal değil. Geçen sene bu zamanlar kar kış soğuktu. Ama bugün geldik, çiğdem topladık. Şaşırdık şu an karda kışta kabanla gezmemiz gerekirken geldik çiğdem topladık. Normalde Nisan, Mayıs ayında cemre toprağa düştüğünde çiğdemler açar. Bugün çiğdemlerin çıkması normal değil" ifadelerine yer verdi.