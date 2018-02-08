İlçede küçük liman mevkisinde tarihi mimari parçalar gören vatandaşlar, durumu Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede yaptıkları incelemede üzerinde  figürler bulunan taşların, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit ve sütun  parçaları olduğunu belirledi.

"KORUMA ALTINA ALACAĞIZ"

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada,  parçaların uzun yıllar önce inşaat temeli sırasında çıkan molozlarla sahile  döküldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

İlçede yapılan inşaat temeli kazılarının Müze Müdürlüğü denetimi  altında yapıldığını ancak söz konusu tarihi parçaların ne zaman atıldığının  bilinmediğini aktaran Aydın, "Uzun bir süre önce molozlarla sahile döküldüğünü  düşündüğümüz parçalar, şiddetli fırtınada oluşan dev dalgaların üzerindeki  molozları ve taş yığınlarını hareket ettirmesiyle ortaya çıkıyor. Üzerinde  çeşitli figürler bulunan, Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz parçaları titiz  bir çalışmayla müzeye taşıyarak koruma altına alacağız." ifadelerini kullandı.