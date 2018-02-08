Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, İzmit, Başiskele ve Derince’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 7 gram 55 miligram sentetik kannabinoid maddesi, 19 adet ecstasy hap ve 1 gram 40 miligram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıstan 4’ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı. Yakalanan diğer 3 şahıs ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılarak Adli Makamlarca serbest bırakıldı.