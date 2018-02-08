Edinilen bilgilere göre, İzmit, Başiskele ve Derince’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 7 gram 55 miligram sentetik kannabinoid maddesi, 19 adet ecstasy hap ve 1 gram 40 miligram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıstan 4’ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı. Yakalanan diğer 3 şahıs ise uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılarak Adli Makamlarca serbest bırakıldı.
Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
08.02.2018 - 16:29 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit, Başiskele ve Derince ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı.
Etiketler : uyuşturucu,kocaeli,haberler,
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