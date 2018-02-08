Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sapak istikametinde Akçakoca yönüne hareket eden 81 KJ 235 plakalı Yalçın O. idaresindeki araç ile Akçakoca istikametinden Ümran Boru’ya dönmek isteyen 81 KD 584 plaklı Erkan A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde gelen Akçakoca Belediyesi kaza kırım ekipleri ile 112 Sağlık Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar sürücü Erkan A. , Rümeysa A. ve Özkan A. ile diğer otomobilin sürücüsü Yalçın O. ve yolcu Ali O.’ya ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Çarpışmanın etkisi ile araç içine sıkışan Ali O.'yu itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. yaralılar ambulanslarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.