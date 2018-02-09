Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Özay Apartmanı'nın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Odun ve kömürlerin bulunduğu bodrum katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Apartmanın bodrum katında korkutan yangın
09.02.2018 - 02:30 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 02:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Silivri'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Etiketler : silivri,yangın,
542350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542350.aspx
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