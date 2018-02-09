Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köylülerin 2015 yılında yaklaşık 25 bin lira harcayarak yaptıkları 10 metre uzunluğundaki ve 3 metre genişliğindeki köprünün zarar görmemesi için bu levhayı diktiği ortaya çıktı. Daha önce dereden yürüyerek karşıya geçtiklerini söyleyen mezra sakinleri, köprüye gözleri gibi bakıyor. 10 haneli ve 30 nüfuslu mezranın sakinlerinden Ali Rıza Topçu, köprüyü 20 günde yaptıklarını belirterek, "Kişi başı bin 500-2 bin lira para toplayarak inşaata başladık. Köprünün hem ustalığını hem de işçiliğini kendi imkânlarımızla yaptık. Köprümüzün alt kısmı ahşap olduğu için yüksek tonajlı araçların geçmesi zor. Sadece köprümüzden geçmek zorunda olan küçük araçlara izin veriyoruz" diye konuştu. Mezrada yaşayan Hasan Göksu ise "Sağ olsun, Sivas İl Özel İdaresi de yolumuzu kumladı ve köprümüzü yapabilmemiz için baş kısımlarına dolgu yaptı. Büyük araçları geçirmemek için 'uyarı' levhası koyduk. Köprümüze zarar gelmesini istemiyoruz" dedi.