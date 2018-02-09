Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kış önceki yıllara oranla kurak geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2018 Ocak ayında sıcaklığın ortalamaların üzerinde olduğunu açıkladı. İstanbul barajlarında doluluk oranı geçen yıl bu günlerde yüzde 85.75’di. Bugün ise yüzde 75.35 ölçüldü. Durum böyle olunca İstanbul’da su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı sorusu akıllara geliyor. Bu soruya cevap veren İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Bir damla yağış olmasa bile 9 ay yetecek kadar suyumuz var” dedi.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, “Yaklaşık 650 milyon metreküplük bir suyumuz var. Alibeyköy Barajı’nda su seviyemiz 24 metre civarında ve doluluk oranı yüzde 80 düzeyinde. İstanbullu hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. İlkbaharda ve sonbaharda da yağış bekliyoruz. Bizim bugünden itibaren bir damla yağış olmasa bile 9 ay, yani 2018’in Kasım ayına kadar yetecek suyumuz var. Önceki yıllarda barajların daha dolu yılları da oldu. İnşallah Mart ayında kar geldiğinde, barajlarımızdaki doluluk biraz daha artacak. Hatta şu anda Istrancalar’daki barajlarımızda doluluk yüzde 100’lerde” diye konuştu.