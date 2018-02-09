Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Serkan Gökkaya, eşi Selma Gökkaya (25) ve 80 yaşındaki annesi Güllü Gökkaya, dün gece sobaya kömür atarak uyudu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aile fertleri bir daha uyanamadı. Sabah evden kimsenin çıkmaması üzerine şüphelenen komşu Huriye Gökkaya, bugün öğle saatlerinde kapıyı açarak eve girdi. Huriye Gökkaya, yakınlarının cansız bedenlerini yatakta görmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenazeler Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazelerin otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirlenmesi bekleniyor.