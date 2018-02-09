Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, pazar günü Marmara,  Ege, İç Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli  rüzgar beklendiği bildirildi.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun büyük bölümü  yarın öğlen saatlerinden itibaren, batı kesimlerden başlayarak, Orta Akdeniz  üzerinden gelen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistemin etkisi  altına girecek.

Alçak basınç merkezinin etkili olmasıyla yarın akşam saatlerinden  sonra ve pazar günü rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden,  Marmara'nın güneyi, Ege, İç Anadolu ile Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç  kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70  kilometre/saat) esmesi bekleniyor.Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen  kuvvetli güneyli rüzgarın oluşturabileceği soba ve doğalgaz kaynaklı  zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.