Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto amacıyla İstanbul'dan yürüyüş başlatan Nurettin Koç, bin 150 kilometrelik yürüyüşünü Suriye sınırında sona erdirdi. Filistin bayrağıyla 17 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan Koç'a, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar ile İnsanı Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetkilileri eşlik etti.

Yürüyüşü kapsamında bin 150 kilometre yol kateden Koç, yolculuğunu Cilvegözü Sınır Kapısı'nda dualar eşliğinde bitirdi.Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazlumların yanında olmak için yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi. Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini anlatan Koç, yürüyüşü süresince kendisine destek verenlere teşekkür etti.