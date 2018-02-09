Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPGPKKPYD’ye yönelik sınır ötesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörist hedefleri bir bir imha ediliyor. Özellikle teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cinderese bölgesinin üst kesimleri, yoğun bir şekilde vuruluyor. Obüsler terörist mevzilerini imha ediyor.