Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Dedeler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi pompalı tüfekle sokak üzerinde bulunan bakkalı basarak para ve sigara istedi. Bunun üzerine zanlılar kendilerine karşı çıkan bakkal sahibi Hüseyin Ö’yü ayağından vurarak kaçtı. Olay anı iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.