Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan yapılan açıklamada, “Şırnak/Merkez’de, icra edilen operasyonda 11 adet havan mühimmatı, 12 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört adet el yapımı patlayıcı, 25 kg amonyum nitrat, bir kg C3 plastik patlayıcı, 120 m kablo ve 42 adet pil, Tunceli/Nazımiye’de 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 1 adet dürbün, Van/Çatak’ta, arazi aramasında tespit edilen bir sığınakta 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 80 kg amonyum nitrat, 116 adet pil ve çok miktarda yaşam malzemesi, Hakkari/Çukurca’da güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen patlayıcı madde yüklü minibüs imha edilmiş, üç sığınakta, 60 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ile Mardin/Derik ve Van/Gürpınar’da, tespit edilen üç sığınakta, 140 kg gıda ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir” denildi.