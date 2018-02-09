Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım 2017 günü 58 yaşındaki bakkal Metin Bilgiç’in oğlu 30 yaşındaki Muhammed Mustafa Bilgiç için kayıp ilanı verdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muhammed Mustafa Bilgiç'nin kaybolmadan önce sabıkalı ve aranan bazı kişilerle dolaştığı bilgisine ulaştı. Bu gelişme üzerine Orhan A. (40), Duygu A (32), Lütfü Y. (39) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında alınan şüpheliler ilk ifadesinde kayıp Muhammed Mustafa Bilgiç ile alkol aldıklarını, daha sonra il merkezinde Gedemen Mahallesinde bulunan ormanlık alana geldiklerini, Nurullah A.’nın (40) Muhammed Mustafa Bilgiç’i bıçakladığını iddia etti.



Cinayet şüphelilerin gösterdiği arazide arama yapan polis ekipleri Muhammed Mustafa Bilgiç’in cesedini bulunamadı. Cesedin başka bir bölgeye taşınması ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, 2 gün sonra Muhammed Mustafa Bilgiç’in iskelet haline dönmüş cesedini buldu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında şahsı bıçakladığı iddia edilen Nurullah A. ile Orhan A.’nın başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.