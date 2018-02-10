Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Sevgililer Günü daha yaklaşırken, herkesi hediye heyecanı sardı. Bu özel günde çiçek ve mücevher başta olmak üzere, hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran harcamalarında önemli artışlar gözleniyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, cirolarda yüzde 100’e varan oranlarda artış olduğunu belirterek “Sevgililer Günü’nün organize perakendeye bu yıl toplamda 250 milyon lira civarında bir katkı sunmasını bekliyoruz” dedi. Öncel, 14 Şubat’ın, Anneler Günü ve Babalar Günü kadar olmasa da, hediyelik satışlarında ciddi bir artış oluşturduğunu kaydetti. Öncel, “Özellikle çiçek ve mücevher satışları ile yeme içme sektöründe cirolar, 14 Şubat’ta deyim yerindeyse zirve yapıyor” dedi.



‘ÇİFT KONSEPT’ REVAÇTA

e-ticaret sitelerinin yetkilileri, insanların 1-2 hafta öncesinden alışveriş yapmaya başladığını, bu zamanlarda yoğunluk yaşandığını kaydetti. Buna göre Sevgililer Günü için isme özel hediyeler, kişiselleştirilmiş seçenekler ve çift konseptli ürünler rağbet görüyor. Çiftlerin birlikte giyebileceği tişörtler, bereler, aksesuarlar bu sene revaçta. Ayrıca parfüm ve parfüm setleri satışlarında da artış gözlemleniyor. Erkek kullanıcılar, eşlerine ya da sevgililerine kar küresi, vosvos oyuncak arabası, pelüş ayıcık, 3D dekoratif lamba, aşk kutusu, kar taneli kolye, yüzük, yüz bakım ürünleri almayı tercih ediyor. Kadın kullanıcılar ise kişiselleştirilmiş tespih, cüzdan, saat, oyuncak model araba alıyor...



TAKILARDA HIZLI ARTIŞ

Sevgililer Günü kapsamında takı satışları da yüzde 279 artarken, takıyı yüzde 45 ile saat, yüzde 29 ile sağlık/güzellik, yüzde 28 ile kozmetik kategorileri takip ediyor. Takılarda yüzde 40’a, parfüm ve kozmetik ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor. Kategori Mağazacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alp Önder Özpamukçu da şunları söyledi: Perakendenin bu dönemlerde tek beklentisi satışlar olmuyor. Kampanyalar, alışverişi canlandırmak ve stokları kontrol etmek amacıyla düzenlenebiliyor. Ayrıca, yeni sezona yer açmak ve geçmiş sezonu stoklarda taşımamak için de kampanyalar düzenleniyor...