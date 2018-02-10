Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Modern ve 3D efektli yüzde 100 deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra sevdiğinizin tarzını ortaya çıkartacak fularlar, kaşkollar ve kravatlar da, detaylara önem veren erkekler için ideal hediye seçenekleri olacak. Sıvı ve leke itici NanoCare gömleklerden kolay ütülenen EasyCare gömleklere, yoğun iş temposuna ayak uyduracak Travel Serisi ürünlere kadar, sevdiğinizin şıklığına rahatlık katacak farklı seçenekler sizleri bekliyor. Sevgililer gününe özel aksesuar setler 69,90 TL, gömlek-kravat setler ise 79,90 TL!.. Ayrıca Sonbahar-Kış Sezonu belirli ürünlerinde yüzde 50 indirim de sizleri bekliyor.