Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

e-Devlet uygulamasına yeni eklenen ‘soyağacı sorgulama’ hizmeti en çok konuşulan konu olurken, “edevlet” hashtagi sosyal medyada TT oldu. e-Devlet’in önceki gün hizmete sunduğu soy ağacı sorgulama sisteminin hizmete açıldığının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş ‘alt üst soy ağacı’ bilgisini öğrenmek için e-Devlet sistemine akın etti. Vatandaşların yoğun ilgisi sayfayı kilitleyince dün hizmetin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. 1800’lü yıllara kadar giden soy ağacı uygulamasına yoğun ilgi sosyal medyada da ilginç diyaloglara sahne oldu. Diğer taraftan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden soy ağacında bazı hataların da olduğunu anlatan fotoğraflar paylaşırken; e-Devlet üzerinden başka uygulamalara girmek isteyenler de mağduriyet yaşadı. Vatandaşlar, öğrenci belgesi, nüfus kaydı ve adli sicil kaydı örnekleri gibi belgeleri e-devletteki yoğunluk sebebiyle temin edemediklerini söyledi.

Twitter’da #edevlet hashtag’i ile paylaşılan tweetler arasında dikkat çekenler şöyle:

¥ “Bir insan 1814 yılından beri nasıl aynı köyde olur yav, bu ne Çorum sevdası”,

¥ “Selânik göçmeniyim diyenlerden hiç ses yok! Senelerdir ülkenin yarısı Selânik göçmeni sonuçta...”,

¥ “e-Devlet inşallah Acun Ilıcalı dedemdir”,

¥ “e-Devlet’te bir isim duydum kimin dedesi acaba? Kexmalios Kılıçixdarios”,

¥ “Çok şükür #edevlet soy ağacı uygulamasını kaldırmış. Zaten 45-50 arası kuzenim var, yeni akrabaları kaldıracak bünyede değilim”,

¥ “e-Devlet soy ağacı sorgulama sayfası açıldı. İzmirli kızların Batmanlı, Batmanlı kızların Trakyalı, Trakyalı kızların Erzurumlu, Erzurumlu kızların Çorumlu olduğu anlaşıldı”,

¥ “Herkes kraliyet ailesinden geldiğini ispat etmek için #edevlet’in peşine düştü”,

¥ “Ben aslında Bulgar göçmeniyim diyenlere Çorum şoku”,

¥ “1800 den beri kütük Konya olarak gözüküyor, 10 yıl daha gerisini gösterse etli ekmekten geldiğimize ikna olacağım”,

¥ “Bayramda dedesini aramayanlar #edevlet ile dedesinin dedesini arıyor”,

¥ “En büyük dedemin KYK borcu çıktı. Sikkeyi TL’ye nasıl çeviririm bilgisi olan yardım etsin”