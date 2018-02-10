Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Tertemiz Beyoğlu’’ sloganıyla temizlik hizmetini sürdüren belediye, GPS tarafından geliştirilen ‘’Smart Beyoğlu’’ aplikasyonunun entegre edildiği, son teknolojiyle donatılmış 73 aracıyla yeni çöp toplama uygulamasını hayata geçirdi. Bu sistemle çöp toplama aracı sokağa yaklaştığında uygulama üzerinden mahalle sakinlerine bildirim gönderilip çöplerin zamanında indirilmesi sağlanarak, sokaklarda oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Taksim Meydanı’nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bir belediyenin asli vazifesinin kenti temiz tutmak ve hijyeni sağlamak olduğunu söyledi.