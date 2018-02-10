Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te düğün videolarını alamadıkları için stüdyo firmasını dava eden Hatice-Mehmet Akif Tükenmez çiftine 7 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verildi. Gaziantep 1. Tüketici Mahkemesi, düğün gününe ilişkin video kaydının bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek videoları çifte ulaşıp ulaşmadığını netleştirmeden sildiği için firmanın kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme, söz konusu firmanın, çiftin her birine 3 bin 500 TL manevi tazminat ve 500 TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Mehmet Akif Tükenmez “Videoyu alamadığımız için evliliğimde problemler yaşadım. Eşime ve ailesine mahcup oldum. Sonuçta ömürde bir defa oluyor. Karşılığı değil ama en azından mahkemeyi kazandık. Bu bile bizim için önemli. İşlerini ciddi yapmayan firmaya ders olmuştur umarım” dedi. Çiftin avukatı Mustafa Çetin de “Faiziyle birlikte yaklaşık 10 bin lira oluyor. Ama hükmedilen tazminat müvekkillerimin uğradığı manevi zararı gidermekten oldukça uzak. Bu sebeple bir üst mahkemeye gideceğiz” diye konuştu.