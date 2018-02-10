Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehir merkezine bağlı Uluçayır köyü Günlüce Mahallesi’nde hayvancılık yapan Kılıç ailesi, ineklerinin üçüz buzağı doğurmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden veteriner hekim Kürşad Yıldız, sığırlarda üçüz doğumun yüz binde bir görüldüğünü söyledi.