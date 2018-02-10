Şehir merkezine bağlı Uluçayır köyü Günlüce Mahallesi’nde hayvancılık yapan Kılıç ailesi, ineklerinin üçüz buzağı doğurmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden veteriner hekim Kürşad Yıldız, sığırlarda üçüz doğumun yüz binde bir görüldüğünü söyledi.
İnek, üçüz doğurdu
10.02.2018 - 07:32 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt’ta tabii metotla döllenen Simental cinsi inek, ilk doğumunda 3 dişi buzağı dünyaya getirdi.
Etiketler : inek,üçüz,
542632 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542632.aspx
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