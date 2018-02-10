Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü olduğu öğrenilen Mehmet Nuri Özçelik (54), akşam saatlerinde İzmir Limanı'na yük getirdi. Tırda bulunan yüklerin indirildiği sırada, aracının dışında bekleyen Özçelik'e bir iş makinası çarptı. Meydana gelen iş kazası sonucu, talihsiz adam ağır yaralandı. Kazayı gören limandaki işçiler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özçelik, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özçelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.