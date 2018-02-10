Elâzığ-Diyarbakır karayolunda içerisinde polislerin de bulunduğu araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kaza sonrası aralarında Afyonkarahisarlı polis memuru Recep Seven’in de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Şehit polis Recep Seven’in Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, naşının da Emirdağ ilçesine getirileceği bildirildi.
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
10.02.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da meydana gelen trafik kazası sonrası şehit olan polis memuru Recep Seven’in Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.
Etiketler : Afyonkarahisar,elazığ,şehit,kaza,
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