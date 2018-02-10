Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ-Diyarbakır karayolunda içerisinde polislerin de bulunduğu araç sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kaza sonrası aralarında Afyonkarahisarlı polis memuru Recep Seven’in de bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti. Şehit polis Recep Seven’in Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, naşının da Emirdağ ilçesine getirileceği bildirildi.