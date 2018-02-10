Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan A. (25) ve babası Gürbüz A. (49) bilinmeyen bir nedenden dolayı sabaha karşı tartışmaya başladı. Baba ile oğul arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba Gürbüz A. evde bulunan tabancayı alarak oğlunu başından vurdu. Kavgayı ve silah seslerini duyanlar 155 ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı olan Gökhan A.’yı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Başından üç kurşun izi bulunan Gökhan A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri şüpheli babayı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Babasının öldürdüğü Gökhan A.’nın evli ve bir çocuk babası, kuaför olduğu öğrenildi.