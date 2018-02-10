Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’a bağlı Akyarlar Mahallesi Aspat mevkiinden 7 metrelik şişme bota binen 56 Suriye uyruklu kaçak göçmen Kos Adası’na doğru yola çıktı. Aralarında 15 çocuk ile kadınlarında bulunduğu kaçaklar çok geçmeden bölgede görevli TCSG 1 Nolu Sahil Güvenlik Botu tarafından fark edildi. Aspat Koyu açıklarında durdurulan kaçak botundakilerin nakli için Bodrum Deniz Kurtarma Derneğinden yardım istendi. Sahil Güvenlik Botuna ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait ambulans tekneye alınan kaçaklar Limanda bulunan gümrük sahasına getirildi. Yetkililer tarafından işlemleri yapılan kaçaklar sağlık kontrolünün ardından Emniyet güçlerine teslim edilecek.