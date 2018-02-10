Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da evinin camından sarkarak aşağıya düşen minik çocuk vatandaşlar tarafından yakalandı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. KATIN CAMINDAN AŞAĞIYA SARPTI

İstanbul'da minik bir çocuk, evin açık olan camına çıkarak aşağı sarkmaya başladı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Çevrede durumu gören vatandaşlar minik çocuk için adeta seferber oldu.

KOMŞULARIN ASILI ÇAMAŞIRLARINI KULLANDILAR

Bir yandan evin içerisindeki anne uyarılmaya çalışılırken, bir yandan da çevre evlerde asılı çamaşırlardan camın altına bir branda gerildi. Camda bir süre sarkan çocuğun annesi bir süre sonra durumu fark etti.

ANNE KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Evin bir diğer camına çıkan ve çocuğunun aşağıya düşmek üzere olduğunu gören anne, hızla cama doğru koştu.

VATANDAŞLAR YERE DÜŞMEDEN YAKALADI

Ancak bu sırada camdan iyice sarkmış olan çocuk, vatandaşların çığlıkları arasında aşağıya düştü. Camın hemen altında bekleyen duyarlı vatandaşlar, minik çocuğu yere düşmeden havada yakaladı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Yürekleri ağza getiren olay, minik çocuğun burnu bile kanamadan atlatıldı. Tüm yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.