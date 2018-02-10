Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elâzığ-Diyarbakır karayolu Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybederken, polis memuru Recep Seven de şehit oldu. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile Ahmet Teğin ise yaralandı. Bugün Fırat Üniversitesi Hastanesinden alınan şehidin naaşı, Elâzığ Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, meslektaşları tarafından katafalka alındı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından bir konuşma yapan Siirt İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından yapılan duanın ardından şehit Seven’in naaşı, Türk Yıldızları uçağı ile memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elâzığ Milletvekilleri Ömer Serdar ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Siirt İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, şehidin yakınları, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.