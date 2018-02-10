Edinilen bilgiye göre, Müslüm T. yönetimindeki 27 UH 676 plakalı otomobiliyle Kızkapanlı istikameti seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Alican G. ve Mustafa V. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı: 3 yaralı
10.02.2018 - 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilinin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,Pazarcık,kaza,
542672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542672.aspx
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