Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Müslüm T. yönetimindeki 27 UH 676 plakalı otomobiliyle Kızkapanlı istikameti seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Alican G. ve Mustafa V. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.