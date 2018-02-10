Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan K.Ş, Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan K.Ş, Tokat KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. K.Ş.’nin 2 yıl idari hakim adaylığı yaptıktan sonra KHK ile ihraç olduğu, eşi Z.C.'nin de stajyer avukat iken KHK ile ihraç edildiği ve Bursa TEM Şube Müdürlüğünde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan gözaltında olduğu öğrenildi.