FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan K.Ş, Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan K.Ş, Tokat KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. K.Ş.’nin 2 yıl idari hakim adaylığı yaptıktan sonra KHK ile ihraç olduğu, eşi Z.C.'nin de stajyer avukat iken KHK ile ihraç edildiği ve Bursa TEM Şube Müdürlüğünde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü suçundan gözaltında olduğu öğrenildi.
FETÖ üyesi yakalandı
10.02.2018 - 15:41 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat 1. Sulh Ceza Hâkimliğince FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan şüpheli Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yakalandı.
Etiketler : FETÖ,yakalandı,fetö üyesi,
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