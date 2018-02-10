Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da 39 ilçede 3 bin polisin katılımı ile umuma açık, alkol satışı yapan ve kumar oynatılan yerlerde uygulama yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 800 GBT sorgusu yapıldı. Aranan 27 şahıs gözaltına alınırken, 575 umuma açık yer denetlenerek 74 işyerine cezai işlem uygulandı. 530 iş yerine saat 22.00'dan sonra alkol satıp satmadıkları denetlendi. 59 tanesinin alkol sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Kumar oynatması olası olan 40 mekan denetlenirken, bunlardan 8'ine cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da uygulamayı bizzat denetledi.