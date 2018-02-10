Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 16.00 sularında Gebze ilçesi Tembelova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman D. idaresindeki 41 P 3922 plakalı servis minibüsü, Ali Osman U. idaresindeki 41 VH 966 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi yırtılan servis minibüsünde bulunan 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen işçi servisi çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.