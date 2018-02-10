Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Enes Y. idaresindeki 81 FE 567 plakalı işçi servisi ile Engin Ö. idaresindeki 81 EL 901 plakalı kamyon Beyköy Beldesi 1. OSB çıkışında çarpıştı. Kazada servis şoförü Enes Y. ile araçta bulunan Emine A, Jale F, Elif S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.