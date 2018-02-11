Üstünel Köknel (45) yönetimindeki 50 DE 387 plakalı kamyon, Ihlara yolu Selime kavşağındaki ağaçlık alana girerek devrildi. Olay yerilen çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Köknel'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aksaray'da kamyon devrildi: 1 ölü
11.02.2018 - 01:06 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aksaray'da kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : aksaray,kaza,trafik kazası,
542764 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542764.aspx
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