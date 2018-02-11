Üstünel Köknel (45) yönetimindeki 50 DE 387 plakalı kamyon, Ihlara yolu Selime kavşağındaki ağaçlık alana girerek devrildi. Olay yerilen çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Köknel'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.