Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşireler, anne ve bebeklerin hayatını kolaylaştıracak aletler geliştiriyor. Sağlık alanında farklı ve yeni fikirlerle yaklaşık 5 yılda 250 ürün geliştiren hemşireler, buluşlarının 30’u için de patent almayı başardı. Şu anda 20 ürünün daha patent sürecinin tamamlanmasını bekleyen kâşif hemşireler, geliştirdikleri ürünlerin sağlık hizmetinde kullanılması ve dünyaya da tanıtılması için destek bekliyor. Hastanede Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Yeliz Doğan Merih, ilk çalışmalara 2012’de başladıklarını, Zeynep Kamil’de 5 yılda çok hızlı ilerlediklerini, çalışmalarını Türkiye geneline yaymak için de 2016’da dernek kurduklarını söyledi.



7 GÜN 24 SAAT HASTAYLA YAN YANA

Hemşirelerin 7 gün 24 saat hastayla yan yana ve birebir temas içerisinde olduğunu aktaran Merih, sözlerini şöyle sürdürdü: Bakımda, tedavide neye ihtiyaç var, çok iyi analiz edebiliyoruz. Hemşirelerin tamamı kendi alanlarıyla ilgili gördükleri sorunları çözmeye yönelik ürün geliştiriyor. Yenidoğan hemşiremiz bebek bakımında gördüğü sorunları veya ihtiyaçları, kadın doğum hemşireleri kadına yönelik ihtiyaçları ortaya çıkardı. Çok kompleks cihazlarımız var. Örneğin yenidoğan yoğun bakımlarda kan değişim cihazı, nefes öğreten yatak gibi. Kompleks cihazların yanında çok basit de olsa sarf cihazlarımız var. Giyilebilir askı sistemleri, son zamanlarda önemli bir faktör olan korumalı cerrahi iğnemiz var. Bu da yaralanmaları önlemek açısından önemli. Bakım arabalarımız, kontrollü ilaç kalemlerimiz var. Baktığınız zaman portföy oldukça geniş. Örneğin çocuk hastalarda nefes sayar solunum maskemiz var. Bu alanda birçok farklı ürün var. Bunlar dünyada olmayan ürünler.

Kalite yükselecek ihracat artacak

Geliştirdikleri ürünler hayata geçerse ülkede sağlık bakım kalitesini artırmak adına çok önemli bir adım atılacağını söyleyen Merih, şu açıklamalarda bulundu: Ayrıca ihracatla bu ürünlerin dünyada hayata geçirilmesi sağlanacak. Biz hemşireler olarak taşın altına elimizi koymak istedik. Gerçekten mesleki anlamda önemli şeyler yaptığımızı düşünüyoruz ama gerçekten seri üretim için desteğe ihtiyacımız var.