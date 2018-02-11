Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde “hayal proje” olarak adlandırılan “Akdamar Adası’na tatlı su götürülmesi” düşüncesini hayata geçiriyor. Belediye bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından hazırlanan proje kapsamında Gevaş ilçesinden Akdamar Adası’na kadar gölün altından geçirilecek 3,8 kilometrelik hat aracılığıyla, adaya tatlı su verilecek.

Projenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyleyen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Akdamar Adası’nın Van’ın en önemli değerleri arasında olduğunu belirtti. Hakan, “Artos Dağı’nın eteklerinden çıkan kaynak suyu, adaya taşınacak. Gevaş için inanılmaz bir proje” dedi. Hakan, projenin ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiğini hatırlatarak “Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu’na konuyu anlattık, ciddi şekilde ilgilendi. Biz Kıbrıs’a su götürmüş bir ülkeyiz, dedi. İlk etapta bilimsel çalışma yapıldı. Çünkü kıyı ile aramızda 3,8 kilometrelik bir mesafe var, derinlik 80-90 metreyi buluyor. Dip akıntıları var. Sadece bir hat çekmekle kalmıyorsunuz. Onun bilimsel altyapısını da mühendislik açısından gerçekleştirmeniz gerekiyor. Su altından sadece 3,8 kilometrelik hat gelecek. Ayrıca 10 kilometrelik bir çalışma yapılacak” diye konuştu. Adada badem ağaçlarının bulunduğunu vurgulayan Hakan, şunları kaydetti: Endemik asırlık ağaçlar var. Çoğu Cumhuriyet öncesi dikilmiş. Küresel iklim değişikliğinin belirtisini burada da gördük. Son 10 yılda ciddi bir kuraklaşma var. Tedbir almazsak adanın çölleşmesiyle karşı karşıyayız. Buranın 12 ay boyunca yeşil kalması, turistlerin de daha güzel bir mekâna gelmesi için bu proje önemli.

Bu yıl adaya 150 bin ziyaretçi beklediklerini dile getiren Hakan, projeden kıyıda su ihtiyacı olan pek çok mahallenin de faydalanacağını vurguladı. VAN AA