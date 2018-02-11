Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde bir kişinin lüks arabasının direksiyonunu ağzında emzik bulunan küçük bir çocuğa bırakması görenleri şok etti. Arabayı iddiaya göre küçük çocuğun kontrolüne bırakan adam büyük tepki toplarken o anlar kameralara yansıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anlarda önüne bile bakmıyor olması bu kadarına da pes dedirtti. Direksiyonda çocuğu gören vatandaşlar şok olurken görüntülerle direksiyonu tutmaya çalışan çocuğun ne kadar küçük olduğu da gözler önüne serildi.