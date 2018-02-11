Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte ikamet eden Ahmet Özkaraca'dan (45) haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kamera kayıtlarından ağabeyinin Gülağaç ilçesinden sonra Mamasın Baraj Gölü çevresine gittiğini belirleyen Mehmet Özkaraca, çevrede arama yaptığı sırada ağabeyine ait elbiseler buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Özkaraca'nın cesedini sudan çıkardı. Ceset, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.