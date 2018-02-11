Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ali Akkoyun (50) yönetimindeki 02 EC 094 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Belören beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü Akkoyun ile araçta bulunan Ayşe Fatma Yıldız, Hatice Korkmaz, Ayşe Fatma Akkoyun ve Mehmet Fındık yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Fatma Yıldız ile Ayşe Fatma Akkoyun, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.