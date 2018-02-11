Edinilen bilgilere göre, Batı Çevre Yolu’nda Kurubenzinlik Kavşağında Tuncer S. idaresindeki 55 PR 755 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Tuncer S. (28) ile araçta bulunan Merve S. (28), Elif S. (3), Süleyman A. (27), Ferhan A. (52) ve Ahmet A. (53) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kastamonu'da kaza: 6 yaralı
11.02.2018 - 18:28 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Etiketler : Kastamonu,kaza,yaşam haberleri,
542897 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/542897.aspx
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