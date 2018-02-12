Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta’nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı, yılın 4 mevsimi kaya tırmanışı ve kamp yapanların uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Toroslar’ın Beydağları kısmına ait bölge, çoğu dağcı tarafından 3 bin metre yüksekliğindeki Dipoyraz zirvesiyle tanınıyor. Eldere köyüne yakın Kuzukulağı Yaylası üzerinde yükselen, büyük kireçtaşı duvarlarından oluşan uçurum, ekstrem sporcular için büyük fırsat olarak görülüyor. Fakat Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Dedegöl Dağı ve Kuzukulağı Yaylası’nda maden aranmasına izin verdi. Buna göre 100 hektarlık alanda maden arama faaliyetleri yapılacak. Onlarca iş makinesinin toprağı kazmasıyla çevre felaketi yaşanacağını savunan dağcılar, su kaynaklarının kirleneceğini, hayvancılık ve yayla turizminin biteceğini öne sürüyor. Dağcılar, mermer ocağı açılmasını Türk doğa turizmi için büyük yara ve geri dönülmez hata olarak görüyor. 1993’te Dedegöl’de ilk tırmanış rotalarını açan arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül “Eko turizmi açısından çok önemli olan ve bütün dünyaya hitap edecek millî bir değer, maalesef 20 yıl içinde yok olup gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın konudan haberdar olmadığına inanıyorum. Bilselerdi kesinlikle durdururlardı. Bundan bir an önce dönülmesi lazım” dedi.