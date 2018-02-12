Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belki sadece anısı olan oyuncaklar ama erkekler özellikle Sevgililer Günü’nde sık sık peluş ayı hediye ediyor. Hâlbuki kadınlar en çok kendilerine peluş ayı alınmasından korkuyormuş. Kadınlar telefon kılıfı da istemiyor. Mobil sadakat uygulaması Hopi’nin araştırmasına göre erkeklerin istemediği hediyelerin başında ise selfie çubuğu geliyor.



GÜL HİÇ VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 17’si kırmızı gül istemiyor. Çerçeve ve bere de. Araştırmada erkeklere 14 Şubat planı da sorulmuş. Her 10 erkekten 3’ü “evde özel bir yemek hazırlamak” cevabını verirken, ikinci tercih ise canlı müzik olan bir mekânda eğlenmek oldu. Son tercih ise sinemada romantik film. Çiftler, tatil yapamasa, gidemese bile Sevgililer Günü’nü Paris, Roma, Venedik, Prag ve Porto’da kutlamak istiyor...

14 ŞUBAT'A ÖZEL BÜYÜK İNDİRİM VAR

Sevgililer Günü’ne 2 gün kaldı. Kutlamak, hediye almak gibi planınız varsa internet sitelerinde, mağazalarda yapılan sayısız indirime göz atmanızda yarar var. Watsons, Gratis gibi kişisel bakım ürünleri zincirleri, Media Markt, Teknosa gibi elektronik marketler, hediyelik ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler yaparken, birçok üründe ikinci ürüne ekstra indirimler de söz konusu. Bu güne özel paket ve kartların da yapıldığı birçok mağaza var. Önce web sitelerine bakıp, görerek almakta yarar var.

AHŞAP SANDIKTA GÜL

Her ne kadar kırmızı gül klasiği sıkıcı olabilse de her zaman dediğim gibi sunum çok önemli. Güldemet adlı marka, kadife, deri ve ahşap sandıklarda sunduğu gülleri kalıcı bir hediyeye dönüştürebiliyor.

DETOKS YAPSIN DİYE

Küçük aletler, ‘istenmeyen’ hediyeler arasında yer almıyor. Sevdiğinizin kişiliğine ve isteğine göre katı meyve sıkacağı, saç kurutma makinesi gibi ürünler de bir son gün alternatifi olabilir.

KOMPLE BAKIM SETİ

Büyük telaşla hediye arayışında olan erkeklerin yardımına Sinoz bakım seti yetişebilir. Yüz bakım maskesi, leke kremi, yüz temizleme jelinden oluşan set, kurtarıcı olabilir.

PARFÜM DE BİR TERCİH

14 Şubat’ın rengi kırmızı. Farmasi markası, bu özel gün için kırmızı ağırlıklı ürünler hazırlamış. Kadınlara makyaj malzemesinin yanında parfüm de alınabilir. Parfüm erkek için de iyi bir hediye olabilir.